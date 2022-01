Kogemata pilvedesse viidud Kanepi järgmine vastane toodi valusalt maa peale

Ajakirjanik: «See, et sa oled slämmiturniiridel jõudnud järjest alati teise nädalasse on naiste tennise kõige pikem seeria. Mis on su edu võti?»

Swiatek: «Päriselt? Te teete nalja või? Vau! Ma tahan alati parimaid tulemusi teha või seeriaid püstitada, mida keegi teine saaks siis jahtida. Olen selle üle õnnelik, aga... oot, kas mul on see juba käes või?»

Swiatek: «Mina jõudsin juba eufooriasse minna, aga siis mõistsin, et see ei saa olla võimalik, sest meil on ju suur kolmik (ilmselt Roger Federer, Novak Djokovic ja Rafael Nadal - toim.). Loll mina. Aga ma olen sellegi seeria üle uhke. Eelmisel aastal oli minu suurim eesmärk olla järjepidev ja nüüd üritan sellele erinevaid eesmärke peale ehitada. Aga seda, mis on mu edu võti, ma ei tea.