Otepää talverallil näeb 68 ekipaaži, starti tuleb ka Eesti vormelitalent

Ühepäevasele talverallile antakse start laupäeval, 29. jaanuaril kell 12:30 Otepääl asuvast Tehvandi spordikeskuse juures asuvast võistluskeskusest. Võistlustrassi pikkuseks on planeeritud 182,90km, millest kiiruskatsed moodustavad 58,47km. Kokku on kavas 6 kiiruskatset, millest korduvaid katseid on 3.

Stardirivi avavad Volkswagen Polo R5 masinal sõitvad Georg Linnamäe - James Morgan, kellele pakub konkurentsi 6 R5 ehk Rally2 arvestusse kuuluvat autot, lisaks neile on starti oodata ka kolme protot ja üle pika aja saab Eesti teedel sõitmas näha ka kohalikele rallisõpradele tuttavat BMW-Mini John Cooper Works’i WRC masinat, mille roolis Valeri Gorban.

Rally3 klassis on võistlustulle astumas 2 ekipaaži, kusjuures oma debüüdi teevad uhiuue tehasest tulnud masinaga eelmise aasta Rally4 klassi Eesti meistrid Kaspar Kasari koos kaardilugeja Rainis Raidmaga. Juuniorite arvestusse kuuluva Rally4 klassi on sel korral registreerunud kokku 8 ekipaaži ning poodiumikohtade nimel on selles klassis oodata tulist lahingut.

Ralf Aron teeb rallidebüüdi

Pingelist võistlust on oodata ka rahvuslikes klassides. Eriti tihedaks läheb konkurents EMV6 klassis, kus on startimas lausa 14 BMW rallimasinat ja nende seas on oma rallidebüüti tegemas varasemalt vormeli rooli keeranud Ralf Aron, kelle rallimasinaks on Kupatama Motorspordi poolt ette valmistatud BMW M3 ja kaardilugejaks Tanel Kasesalu. Uuendusena on alates käesolevast hooajast meistrivõistluste sarja EMV8 klassi juurde loodud ka Lada Classic Cup, kus on kasutusel legendaarsed Lada rallimasinad.

Pealtvaatajad on võistlusele teretulnud

Pealtvaatajad pääsevad talveralli katsetele piletiga, kuid korraldaja palub arvestada, et seoses COVID-19 viiruse leviku tõusuga on Eesti Vabariigis rakendatud ürituste läbiviimise osas lisameetmeid. Seetõttu tuleb kõigil osapooltel üritusele tulles esitada üks allolevatest dokumentidest:

1) Covid-19 vastu täielikult vaktsineerituse tõend

2) Covid-19 läbipõdemise tõend (viimase 6 kuu jooksul)

Võistluste peakorraldaja Marko Koosa ütles: «Mul on väga hea meel, et vaatamata kõiksugu takistustele ja piirangutele võistlus ikkagi toimub. Siinkohal sooviksin tänada kõiki osapooli, kes on ralli toimumisse panustanud. Epidemioloogiline olukord on taaskord muutnud võistluse läbiviimise palju keerulisemaks, kuid õnneks saame kehtivaid reegleid järgides ralli siiski läbi viia.