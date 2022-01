Tennisisti Kaia Kanepi (WTA 115.) jõudmine Austraalia lahtiste veerandfinaali on Eesti spordisõpru köitnud vaat et rohkemgi kui Anett Kontaveidi mängud eelmise hooaja WTA finaalturniiril või vehklejate olümpiavõit Tokyos – vähemalt nii ütlevad lugejanumbrid. Aga sellest faktist hoopis põnevam on arutelu, kas Kanepi pääsemine kaheksa parema hulka on üllatus või mitte.