Breen täitis Wilsoni antud range ülesande

M-Spordi tegevdirektor Malcolm Wilson oli väga rahul, et Breeni kindel tegutsemine lõpuks poodiumi tõi. «Craig tegi täpselt seda, mida temalt nõuti. Ta on meie meeskonna liider ja tegin talle selgeks, et vajame temalt häid punkte. Poodiumikoht on lihtsalt unelm, eriti olukorras, kus Sebastienid (Monte Carlos esimesed kaks kohta hõivanud Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier - toim.) MM-sarja täielikult kaasa ei sõida,» lausus Wilson ralliportaalile Dirtfish.