F1s miljonäriks saanud Bottas: ma ei pea enam kunagi enda kontojääki jälgima

Bottas osales kodumaal Supla taskuhäälingus, kus räägiti edukusest ja rahast. Alates 2013. aastast F1s kihutanud soomlane ei hakanud varjama, et kuninglikus vormelisarjas kihutamine tegi temast miljonäri. Tema senise karjääri tipphetkeks oli mõistagi aastad 2017–2021, mil ta Mercedese võistkonnas kihutas. Tänavusest hooajast esindab Bottas Alfa Romeo meeskonda.

«Mõnikord ma isegi piilun pangakontole, et jälgida, mis seis seal täpsemalt on. Ühel hetkel lihtsalt sain aru, et tegelikult pole seda tarvis teha. Olen jõudnud sellisesse punkti, kus rahaprobleeme enam ei tohiks tekkida,» lausus Bottas.