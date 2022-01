Ronaldo läks liiga lahja hinnasildi pärast portaaliga tülli

Pärast graafiku sotsiaalmeediasse postitamist kirjutas Transfermarkt pildi alla, et nad ei saa Ronaldot fotole märkida: «Me ei saa teda tag'ida, sest ta blokeeris meid pärast oma turuhinna nägemist.»

Nüüd selgitas portaal The Athleticule juhtunu tagamaid. «Ta saatis meie sotsiaalmeedia kuttidele sõnumi. Nad vastasid ja selgitasid talle, kuidas väärtus kujunes. Nad ütlesid, et oled selgelt oma vanusegrupis number üks. Ma arvan, et vahe järgmisega oli oma 30 – 50 miljonit. Ta saatis meile mõned emotikonid ja pani seejärel bloki,» rääkis Tranfermarkti esindaja Christian Swartz.