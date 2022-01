Hyundai leer avaldas, et vahetult enne MM-hooaja algust polnud nende startimine sugugi kindel

Uue i20 N Rally1 hübriidmasina hädad algasid neljapäeva hommikusest testikatsest ning jätkusid põhimõtteliselt lõpuni välja. Finišisse jõudis kolmest startinust üks, kuuendaks jäänud Thierry Neuville. Ott Tänak jäi raja kõrvale laupäeval, Oliver Solberg pühapäeval.

Oli teada, et Hyundai on auto arendamisega konkurentidest maas. Hooaja avaetapil lõi see ka väga selgelt välja. Pärast Andrea Adamo lahkumist detsembris, puudub tiimil endiselt boss. Monte Carlos täitis seda rolli Julien Moncet, kes peab rabama mitmel rindel.

«Oli väga raske võistlus. Kuidas alustada?» arutles Moncet DirtFishi veergudel. «Võib positiivsena välja tuua, et saime üldse kolm autot starti, sest see polnud mõned päeva varem üldsegi garanteeritud. See oli esimene saavutus.»

Kogu võistluse jooksul tekkis Hyundail vaid üksikuid helgeid hetki. Kohati näitas enam-vähem kiirust Neuville, episoodiliselt ka Tänak. Enamasti kurdeti siiski murede üle.

«Olime korralikul tasemel, kui auto töötas probleemidevabalt,» lisas Moncet, säilitades optimismi. «Me pole kaugel maas. Masin on konkurentsivõimeline, nii et see annab indu. Tahan säilitada positiivsuse.»

Ta lisas: «Muidugi oli meil palju probleeme. Sellega ei saa kindlasti rahule jääda. Aga eeldasin, et midagi sellist võib juhtuda, sest jäime uue autoga üsna hiljaks. Ma pole üllatunud, aga samas ka mitte õnnelik. Loodame, et paremad päevad ootavad ees.»