FOTOD ⟩ Paparatso leidis avalikkuse eest puhkava Hamiltoni üles

Detsember oli Hamiltonile valus kuu, sest kuigi rüütliks löömine on kahtlemata suur tunnustus, siis paar päeva varem kaotas ta Max Verstappenile skandaalsel moel oma kaheksanda F1-tiitli . Mõistagi oli ja on Hamilton selle üle tohutult pettunud ning praegu pole kindlust, kas 37-aastane legend üldse võidusõidumaailma kuninglikku sarja naaseb.

Hamilton on seega avalikkuse eest olnud varjul umbes poolteist kuud, ehkki siin-seal on olnud jutte, mida ta teeb. Näiteks rääkis tema poolvend Nicholas detsembri lõpus, et vormeliäss lõõgastub koos perega, käib suusatamas ja mängib videomänge.