AMETLIK ⟩ Legendaarne Tom Brady tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

«Olen alati uskunud, et täielikult Ameerika jalgpallile pühendumata, pole võimalik läbilööki saavutada. Edukus on asi, mida ma aga armastan. 22 aasta jooksul olen ületanud väga paljusid takistusi, mis on lubanud mul end täielikult realiseerida. Kirjutan seda nõnda, sest ma ei mängi enam ühtegi kohtumist. Olen otsustanud elus veel midagi proovida. Kaalusin erinevaid võimalusi, ent tunnen, et nüüd on paras aeg uuele generatsioonile teed teha,» lausus Brady sotsiaalmeedias.