Esimene info jõudis kohale jõudmise päeval juba paar tundi hiljem. Kõigepealt tuli minu proovi vastus, mis oli ebatäpne seejärel Sirli ja Mihkli proovid, mis olid negatiivsed. Aga samal õhtul tehti mulle teine proov ja sain juba õhtul teada, et see on negatiivne. Hommikul tuldi uuesti testima ja eile lõunast olin juba vaba. Eelnevalt pidin istuma toas ega tohtinud kuskil käia