Hamilton lõpetas vaikimise: olin kadunud, ent nüüd olen tagasi!

USA-s puhkusel viibiv Hamilton andis viimase intervjuu möödunud hooaja otsustaval Abu Dhabi GP-l, kus ta napilt MM-tiitlita jäi. Pärast seda on britt olnud enam kui kuu aega avalikkuse eest peidus, ent nüüd on mees tagasi.

Ilmselt vajas Hamilton veidi pärast pettumust valmistanud eelmist hooaega aega, et akusid laadida. Paljud eksperdid arvasid, et britt võib sootuks karjääri lõpetada, ent viimane sõnum kustutas need arvamused.