Ent MM polnud üldse asi, mis mõni minut pärast võistluse lõpetamist võidumehe meeli erutanuks. «Mul oli ainult üks eesmärk: läbida see võistlus! Olen väga õnnelik, super! Ma pole järgmistele võistlustele mõelnud, pean nüüd treeneriga arutama. Tulemus pole veel kohale jõudnud, pea on alles laiali,» ütles Hausenberg siiralt.

Oli näha, et meest valdas tõeline kergendustunne: «Neli-viis eelmist võistlust olid jäänud pooleli, viimased neli-viis päeva oli jube olla. Enne 1000 meetri jooksu oli samuti, mu pea on kaks päeva valutanud. Nüüd sai see asi lõpuks tehtud, nüüd on kõvasti lihtsam teha järgmist mitmevõistlust ja üldse edasi minna.»