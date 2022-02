VIDEO ⟩ Liverpooli staar lõpetas põnevuslahingus kodumaa 60-aastase ootuse

1957. aastast peetaval turniiril õnnestus Senegalil karikas võita esmakordselt. Kõige enam, seitsmel korral on triumfeerinud Egiptus.

«Tõestasime, et kui kõvasti vaeva nähes ja kannatlikult töötades on võimalik soovitud tulemuseni jõuda. Olen väga emotsionaalne, sest Senegali inimesed on seda karikat oodanud 60 aastat,» sõnas Senegali peatreener Aliou Cisse.