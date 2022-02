JÄRELVAADATAV ⟩ Everest pommitas Sputniku võrgu täis

Konkurentidest vähem mänge pidanud Everest püsib esikolmiku kannul, Sputnik on tabeli viimane.

Tabelit vaadates on soosik selgemast selgem: Everest on seitsme võiduga seitsme meeskonna konkurentsis viiendal kohal, Sputnik on kahe võiduga 13 kohtumisest viimane.