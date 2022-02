Tartu on liigahooajal kaotanud 15 mängust ainult ühe ning enne viimast kohtumist edestavad nad lähimat jälitajat TalTechi kümne punktiga.

Amber-Arlanga hooaeg pole olnud teps mitte kehv. Nad on üheksa võistkonna konkurentsis viiendal kohal ning kui Pärnu kaotab täna Jekabpilsile, on leedulastel Bigbanki alistamise korral võimalik tõusta ka neljandaks.

Aga see on üks väga-väga raske ülesanne, sest taaralinlased on lihtsalt nõnda võimsad.