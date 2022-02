Latvala kavatseb Toyota uue hübriidiga ralliradadele tulla

Kusjuures tegu poleks esimese korraga, kui Latvala Rally1-auto rooli istuks, sest ta on varem sellega korra Jaapanis turunduslikul üritusel kihutanud. Nüüd sooviks ta saada kirja midagi sisukamat.

«Tahan kusagil teha ühe ilusa ralli. Ma ei tea, kus, aga kuskil! Ma ei usu, et ma saan MM-rallit kaasa teha, aga kui saaksin ühel kohalikul rallil osaleda, oleks see juba midagi,» rääkis Latvala Dirtfishile antud intervjuus.

Kuigi Soome tunduks loogiline valik, siis Latvala mõtleb ka muude kohtade peale. «Muidugi Soomet ma naudin, aga ma arvan, et nende autodega oleks tore ka Kataloonia tüüpi asfaldil. Aga nagu ma ütlesin, ma ei taha sõita MM-rallil, vaid kohalikul võistlusel, et mõista, kuidas uued hübriidautod töötavad,» seletas soomlane.

Samas tunnistas ta, et aasta alguses selleks kindlasti võimalust ei teki, sest põhitööks on tal ikkagi Toyota rallitiimi juhtimine. Kui tal peaks see võimalus tekkima, siis ilmselt aasta lõpus.