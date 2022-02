PM PEKINGIS ⟩ Sõjapõgeniku lapselaps kirjutas sinimustvalge all Eesti olümpialoosse uue peatüki

Kui Eesti on taliolümpial olnud mäesuusatamises esindatud, siis rohkem kui pooltel juhtudel on selle teoks tegijat tulnud otsida piiri tagant. Nimelt on meie üheksast mäesuusatajast viis olnud väliseestlased ning Pekingis sai Karin Peckert-Forsmanni, Connor O’Brieni, Tiiu Nurmbergi ja Warren Cumming Smithi kõrvale kirjutada Kaitlyn Vestersteini nime.