OTSEBLOGI ⟩ Fantastilist seeriat jätkata prooviv Kontaveit läheb Peterburis vastamisi Tokyo olümpiavõitjaga

Kontaveit on siseväljakutel peetavatel turniiridel võitnud järjest tervelt 17 kohtumist ning on Venemaal alistanud Jil Belen Teichmanni (WTA 35.) ja Sorana Cirstea (WTA 31.).

Eestlannale on kahtlemata heaks endeks fakt, et mullu Tokyo suvemängudel kulla võitnud šveitslanna Bencic on oma viimasest 13 veerandfinaalist kaotanud tervelt kümme.