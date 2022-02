KARUD VÕI KAMPSUNID? ⟩ Andres Sõber naaseb Kadrina meeskonna eesotsas Kastani Arenale

Karude mänedžer Raivo Tribuntsov lausus, et neil on plaanis korraldada sellest korvpallimatšist tõeline sündmus. «Vaatame, kuidas väikeses spordisaalis mängima harjunud Karud suurel areenil vastu peavad. Andrese (Sõbral - M.M.) jaoks on see aga omamoodi tagasitulek kunagisele koduplatsile, mida ta ootab põnevusega,» rääkis Tribuntsov. «Ühtlasi tahame näidata kohalikule publikule esiliiga taset. Loodame, et see pakub tugevaid meeskondi jälgima harjunud inimestele samamoodi naudingut.»