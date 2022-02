Koondise eelmise mängu suurim korvikütt jääb mitmeks nädalaks palliväljakutelt eemale

Nädala pärast koguneb Eesti korvpallikoondis, et pidada 2023. aasta MM-valiksarja kaks järgmist mängu, mõlemas kohtutakse Poolaga. Kindel on see, et vigastuse tõttu peab eemale jääma eelmises aknas end heast küljest näidanud Mikk Jurkatamm.