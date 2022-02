«Dota 2» on videomäng, mida mängivad miljonid inimesed juba rohkem kui kümme aastat. Esmapilgul võib aga teos kõrvaltvaataja jaoks tunduda ääretult keeruline. Selle jaoks valmis ROG Dota 2 turniiriks ettevalmistav videoseeria, mille esimeses osas vastame küsimusele, mis mäng see «Dota 2» üldse on.