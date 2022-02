BLOGI ⟩ Mbappe lõi viimasel minutil Realile meistriliku värava, City purustas Sportingu

Kaheksandikfinaalide ühes põnevemas mängupaaris Pariisi Saint-Germaini ja Madridi Reali vahel tundus, et hoolimata kodupubliku marulisest toetusest ja mitmetest võimalustest ei suudagi Prantsusmaa meisterklubi Hispaania hiiu väravalukku murda.

Avapoolaeg oli Reali viimaste hooaegade üks kahvatumaid ning 62. minutil tundus, et PSG-d saadab edu, kui Lionel Messi sai võimaluse realseerida penalti, kuid Reali väravavaht Thibaut Courtois tõrjus argentinlase mitte just parima pealelöögi.