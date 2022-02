Djokovic ei taha koroonavaktsiinist midagi kuulda ja on valmis veel turniire vahele jätma

Maailma esireket Djokovic on üks väheseid tennisiste maailma esisajas, kes pole end koroonaviiruse vastu vaktsineerinud. Kuigi vahepeal võis meediast lugeda viiteid, et serblane on leebumas, siis hiljuti BBC-le antud põhjalikus usutluses ütles ta, et ei taha koroonavaktsiinist midagi kuulda ja on valmis tulevikus veelgi turniire vahele jätma, kui tal ei lubata vaktsineerimata mängida.

Djokovic loodab, et teatud turniiridel vaktsineerimisnõuded muutuvad ning et ta saab mängida veel palju aastaid. Ta kinnitas, et on valmis loobuma võimalusest saada maailma kõigi aegade suurimaks meestennisistiks, sest ei kavatse vaktsineerida. Djokovici rivaal Rafael Nadal on võitnud 21 suure slämmi üksikmängu tiitlit, serblasel on neid täpselt 20.