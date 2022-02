JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu VK alustas play-off'i Lätis võidukalt

Avo Keele juhendatav Pärnu on kahtlemata hooaja otsustavate mängude eel oluliselt tugevamaks muutunud, ent kogenud juhendaja ei taha liiga vara hõisata. «Märgid näitavad, et olukord on selline 50-50, Jekabpils on kodus alati vastik vastane,» alustas Keel. «Enda meeskonna osas, siis ega viimased kohtumised sellised ei olnud, kus mängupildiga väga uhkustada saaks, eriti pean silmas 3:2 võidetud mängu Daugavpilsiga. Oleme sellises kohas, et kui on hea päev, siis võime korralikult esineda, aga kõigume siiski veel üsna palju.»