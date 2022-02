BLOGI ⟩ Liverpool lõi Interile kaks väravat, Bayern lahkus Salzburgist vaid viigiga

Milano Inter alustas kohtumist Liverpooli vastu enesekindlalt ning kuigi avapoolajal väravaid ei löödud, siis teise poolaja algus kuulus Itaalia meisterklubile. Interil tekkis järjepanu häid võimalusi, kuid lõpuks kroonis edu ikkagi Inglismaa tippklubi.

Liverpool avas skoori 75. minutil, kui nurgalöögist tulnud palli suunas peaga värava vasakusse posti Roberto Firmino. Kaheksa minutit hiljem lõi ilusa värava Mo Salah, kes sai penaltipunktis palli ning põrutas kaitsjate vahelt palli Samir Handanovici selja taha nii, et mees ei jõudnud reageeridagi.

Normaalaja viimasel rünnakul saatis edu Bayerni ründajat Kingsley Comanit, kes sai hea söödu Thomas Müllerilt ja Saksamaa klubi jõudis viigistada, kuid enamaks polnud nad enam võimelised.

Kuigi Liverpooli võiks tänavu selles paaris taas pidada favoriidiks, siis Inter on Serie A-s näitamas head vormi. Itaalia valitsevad meistrid on praegu liigas teisel kohal, vaid punktiga jäädakse maha linnarivaal AC Milanist.