VIDEO ⟩ Andrus Veerpalu poja terav pilge: suusaliidul on raha kogu aeg dopinguproovi saata, aga mitte võistlustele

Anders on Veerpaludest ainus, kes üritab veel suusamaailmas läbi lüüa. Aga nagu videost võib järeldada – paistab, et ta peab näiteks ka ise oma suuski määrima –, siis alaliidult suurt abi ei tule.

Tõsi, skeptilisus on mõistetav. On teada, et kahekordne olümpiavõitja ja maailmameister Andrus suunas oma teise poja Andrease dopingurajale.

«Andrus Veerpalu poeg jäi 2019. aastal vahele veredopinguga. Ja kes ta sellele teele viis? Tema isa! See on pöörane. Milline isa annab dopingut pojale, kes ei oska (sucks - otsetõlkes imeb) suusatada?!» imestas Kershaw.

«Täiesti üle mõistuse, et Andruse noorim poeg tegeleb samuti murdmaasuusatamisega. Mul on temast ka kahju. Võib-olla Anders armastab suusatamist, aga tema vend on s**akott (piece of shit) ja isa teinud halbu otsuseid. Ma ei tea... Ma ei suudaks Veerpalu perekonnanimega starti minna.»