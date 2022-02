The International on «Dota 2» suurturniir, millest võtavad osa 16 maailma parimat võistkonda. 2021. aastal toimunud turniiri auhinnafond oli 40 millionit dollarit. Eestlaste hulgast on The Internationalil mänginud vaid üks mängija - Puppey. Ta on suutnud igal aastal suurturniirile jõuda.