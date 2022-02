Tennisekogukonna avalik kiri peaministrile Tallinna WTA-turniirist: tegemist on harukordse ja ainulaadse võimalusega

Laiemale avalikkusele tähendaks see meie absoluutses tipus olevate sportlaste saavutuste avalikku väärtustamist ja tunnustamist ning nende loodud positiivse emotsiooni jagamist ühiskonnaga nagu see on toimunud murdmaasuusatajate edu tipul 1999-2017. aastatel Otepää MK-etapi korraldamisel ning nüüd Ott Tänaku edust tõukuvalt WRC Rally Estonia toimumisel.