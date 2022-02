Anett Kontaveit: siseväljakult õue tulemine mõjutas servi kvaliteeti

Kas sisetingimustest - kus Kontaveidil on käsil võimas võiduseeria - õue tulemine andis tunda? «Kindlasti,» vastas maailma edetabelis 7. kohal asuv eestlanna. «Seda eriti servil, palli üles visates. Ilm on siin tihti tuuline, oli ka täna. Ülesviskel pall liikus, servida polnud nii lihtne kui sisetingimustes. See on asi, millele saan homme trennis rohkem tähelepanu pöörata. Loodetavasti tuleb serv ülehomses mängus juba paremini välja,» rääkis Kontaveit.