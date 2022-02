VIDEO ⟩ Kahekordne olümpiavõitja Witt hakkas Valijevast rääkides nutma

Witt töötab Saksamaal televisioonis iluuisutamise eksperdina ning tal tuli hinnata ka naiste üksiksõitu. Otseülekandes puhkes naine nutma, kui nägi, kuidas meeletu pinge all 15-aastane Valijeva Pekingis vabakavas ebaõnnestus. Venelanna pidi pärast võidetud lühikava leppima neljanda kohaga.

«Ma ei suuda seda vaadata,» sõnas Witt ja pööras näo kaamera eest ära. «Keegi isegi ei vaata, kes said kaela medalid. Juhtus täpselt see, mille eest peaks 15-aastane tüdruk kaitstud olema. Ta on alles laps. Näeme teda seal lihtsalt istumas ja sisemiselt purunemas,» lausus Witt.