Allikad: Djokovic kavatseb investeerida 300 miljonit eurot

Serbia väljaanne Novosti teatas, et väidetavalt on Djokovic huvitatud maa ostmisest piirkonnas ning teda on toetamas Araabia Ühendemiraatide investeerimisfond. Suursuguse kompleksi peamiseks tõmbenumbriks oleks 18-rajaline golfirada, kuid plaanis on ka rajada hotell ja teisigi hooneid.