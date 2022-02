Briti välisminister: Inglismaa klubid peaksid Venemaal toimuvast Meistrite liiga finaalist loobuma

Varasemalt on Inglismaa meedias läbi käinud ka informatsioon, et Venemaa võib viimastel päevadel näidatud agressiooni tõttu jääda ilma Meistrite liiga finaali korraldamisõigusest Peterburis. 28. maile asetatud kohtumist on valmis näiteks korraldama London, kes on enda pakkumise ka UEFA poole saatnud.