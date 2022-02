Helsingi Jokerit on kahe tule vahel: lepingud ei luba KHList lahkuda, venelased on närvilised

Soome jäähokiklubi Helsingi Jokerit mängib Kontinentaalses hokiliigas (KHL) ning käimasoleva Venemaa algatatud sõjategevusega Ukraina pinnal nõutakse valjuhäälselt Soome klubi liigast lahkumist. Klubi on teatanud, et tulenevalt keerulistest lepingutest on seda teha raske, samas on Venemaa meedias levinud arusaam, et Jokerit on alati probleeme tekitanud.