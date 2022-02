OTSEBLOGI ⟩ Eesti juhib enne viimast veerandaega 6 punktiga

Toijala sõnul pole ükski tagamees varem pidanud võtma põhimängujuhi rolli: «Kui keegi on vigastatud või haige ega saa koondist aidata, siis avaneb võimalus teistel. Tuleb proovida ja ennast näidata. Nüüd on suuremas rollis vaba koht. Kes selle võtab, on raske öelda. Treeningutel on seda rolli täitnud kolm-neli meest, homme saavad nad näidata, kuidas saavad mängus hakkama. Proovime neid toetada ja teha nende elu nii lihtsaks, kui see on võimalik.»