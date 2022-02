Jokerit on KHList lahkumise otsuse sisuliselt teinud. Mis saab liigas mängivast Läti klubist?

KHList lahkumise teadeteni on viinud Venemaa alustatud sõda Ukrainas, mille vastureaktsioonina on spordimaailmas tehtud palju avaldusi ning plaanitakse laialdasi sanktsioone. KHLis mängib 24 klubi, neist kaks on nn Lääne klubid ehk Helsingi Jokerit ja Riia Dinamo.

Soome üldsus on Jokerite klubi kõvasti survestanud ning tundub, et need on vilja kandnud, sest Venemaa ajakirjanikud on kirjutanud päris kindlal toonil, et põhiturniiri teise kohaga lõpetanud Helsingi klubi pakib pillid kotti. Seda kinnitas ka Soome meedia.