Tänak on Rootsi rallil viiendal kohal: mõned katsed on väga kiired, teised meenutavad jäärada

«Teisel katsel tegime ilmselt natuke viga auto esibamperile ning kolmandal katsel tuli see auto küljest lahti. Kuna katse teine osa oli väga kiire, siis seal sõita oli keeruline. Kokkuvõttes ei saaks öelda, et meil oleks olnud palju dramaatikat,» ütles Tänak WRC TV-le ning vihjas, et detail tuli auto küljest lahti kergel kokkupõrkel lumevalliga.

Paljud sõitjad on maininud, et lumistel teedel on pidamist tavapärasest vähem ja olud on keerulised. Kas põhjuseks on olude muutumine kiiruskatse ja rajaluure vahel? «Tegemist on täiesti uue ralliga, uued katsed, siin pole varem sõidetud. Tuleb neid õppida ja neist aru saada. Katsete lõikes on pidamine olnud tõesti erinev, peame sellega arvestama,» ütles Tänak.