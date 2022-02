Võidukorvi tabanud Vene: kui palli sain, siis teadsin, mida teen

«Kui palli sain, siis enam-vähem kujutasin ette, mida tegema lähen. Seekord ei olnud niimoodi kokku lepitud, et pall mängitakse tingimata minu kätte. Pidime rünnakuaja korralikult lõpuni mängima ja viske tegema, kindlasti mitte palli ära kaotama. Pall jõudis minu kätte, tuli visata ja tundsin, et see peab minema,» kirjeldas Vene otsustavat rünnakut. Järelejäänud 6,8 sekundiga poolakad enam korvini ei jõudnud, eestlased aga küll.