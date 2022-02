KOLUMN ⟩ Spordimeditsiini ja -teaduse tähtsusest Eesti tippspordis

Kas peame lootma ainult välismaal treenivatele tippsportlastele? Arvan, et ei – ka Eestis on võimalik edukalt treenida, kuid mitte kõigil talispordialadel.

Selleks peab ta olema vähemalt bakalauruse kraadiga akadeemiliselt koolitatud spetsialist, et hoomata laiemat pilti inimese bioloogias, keda ta treenib, lisaks spordiala tehnikale. Treeningkoormuste regulatsioon tippspordis ei tohiks olla ainult treeneri vaistu pealt, vaid toetuma uuringutele. Selleks, et treener saaks toimuvast aru, peaks tal olemas ka vastavad algteadmised. Nn koolitustel käimisest jääb väheks! Näiteks vastupidavusalade puhul ei piisa ainult teadmistest laktaadi muutustest veres kehalise koormuse ajal.

Eestis on nii Tartu kui ka Tallinna Ülikooli juures ametis väga targad ja kogenud sporditeadlased. Mulle tundub, et nende rakendamine Eesti tippspordis on väga tagasihoidlik. Kui siin on probleemiks alaliitude rahapuudus, siis see on absurd – muu maailma tippsport liigub liiga kaugele eest ära.