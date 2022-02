Eesti korvpallikoondis pakkus eile poolehoidjatele toreda õhtu, alistades MM-valiksarjas Poola 75:71. Esimesed emotsioonid on lahtumas ning on aeg võtta kokku meie edu põhjused, samuti selle, mida saaks paremini teha. Sest esmaspäeval kohtutakse nüüd juba Poolas uuesti.