Järjekordne Eesti spordi alaliit näitas venelastele ja Venemaal peetavatele võistlustele ust

«Olukord on keeruline ja on ääretult kurb vaadata, kuidas samad Ukraina sportlased, kellega veel äsja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel oleme kohtunud, on nüüd olukorras, kus on vaja püss käes oma kodumaa eest seista»" kommenteerib asjade traagilist käiku alaliidu juhatuse liige Vallo Hannus.

Alaliidu teise juhatuse liikme Ott Tõnissaare sõnutsi mõistetakse ka Venemaa inimeste olukorda. «Paljud inimesed on sõja vastu ja tunnevad, et nende riik on tugevalt lõhestunud - see, mida tahab rahvas, ei ole see, mida korraldab riigivõim. Loodan, et Vene inimesed leiavad endas jõudu sellele olukorrale teise suuna andmiseks ja et ka asjade liikumine maailma mastaabis aitab sellele kaasa,» lisab Tõnissaar.