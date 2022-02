Leedu üks suuremaid uudisteportaale otsustas Euroliiga argliku otsuse peale sarja boikoteerida

«Uudisteportaal 15min.lt on lõpetanud koostöö Euroliigaga, sest sari otsustas lubada Venemaa korvpallitiimidel jätkata seal mängimist, kuigi Venemaa ründas ukrainat,» seisis portaali teadaandes.

«Sport ja poliitika on otseselt seotud. Vene režiim kasutab sporti, et kasutada seda ära oma propagandas. Euroliiga otsus mitte sellele reageerida on kahetsusväärne. Nad peaksid häbi tundma,» sõnas 15min.lt peatoimetaja Vaidotas Beniušis.