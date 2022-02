Emotsionaalne Swiatek oma võidukõnes: loodan, et Ukraina inimesed võidavad samuti

«Soovin väljendada oma toetust kõikide inimeste suhtes, kes Ukrainas hetkel kannatavad. Näha neid kaadreid... see on väga emotsionaalne minu jaoks. Ma ei kujutanud halvimas unenäoski ette, et mu naaberriigis võiks midagi sellist juhtuda,» sõnas poolatar.

«Loodan, et lõpuks kõik ikkagi laabub. Kuigi sport on pealtnäha väike asi, siis see toob meid kokku ja rõõmustab. Seda isegi olukorras, kus nii paljud asjad meid lõhestavad. Ma siiralt loodan, et Ukraina inimesed võidavad,» jätkas karjääri neljanda WTA-turniiri võitnud Swiatek, kes tunnustas võidukõnes ka talle südi vastupanu osutanud Kontaveiti.