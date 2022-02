Norra suusaliit: me ei soovi Vene sportlasi oma MK-etappidele

Norra suusaliit kogunes täna, et arutada, mida teha seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse ja kuidas see mõjutab järelejäänud MK-etappide pidamist Norras. Lõpuks jõuti otsusele, et Venemaa sportlased sel hooajal enam seal teretulnud ei ole.