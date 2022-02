FIFA on sunnitud otsustama: kõik Venemaa võimalikud vastased MMi play-offis keelduvad nende vastu platsile tulemast

Nimelt heitleb Venemaa edasipääsu eest Poola, Rootsi ja Tšehhiga. Nende poolfinaali vastaseks peaks olema Poola, kes andis teada, et ei kavatse venelaste vastu mängida, vahet ei ole, kus see mäng ka toimuma peaks. Hiljem tuli sama avaldusega välja ka Rootsi.

Nüüd on ka Tšehhid näidanud osas solidaarsust ja öelnud, et ka nemad ei plaani Venemaa vastu mängida. «Helistasin Poola jalgpalliliidu juhile Cesar Kuleshale ja Rootsi jalgpalliliidu presidendile Carl-Erik Nilssonile. Tunneme, et sellises pretsedenditus olukorras, mis viimastel päevadel on tekkinud, oleks kohtumise pidamine pea võimatu,» rääkis Tšehhi jalgpalliliidu president Petr Fousek kohaliku alaliidu kodulehele.