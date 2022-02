PUNKTITABEL ⟩ Rovanperä tõusiis MM-sarja üldliidriks, Tänak sai kirja esimesed silmad

Teiselt kohalt leiab Hyundai piloodi Thierry Neuville'i, kes lõpetas Rootsi ralli teisena. Temal on koos 32 punkti. Kusjuures üldarvestuse kolmandat kohta hoiab Sebastien Loeb, kes võitis küll Monte Carlo ralli, kuid Rootsis stardis ei olnud. Temal on 27 punkti.

Ott Tänak hoiab üldarvestuses hetkel 11. kohta, olles kogunud kahe etapiga kõigest viis punkti. Need sai ta Rootsi ralli punktikatse võidu eest.

Meeskondlikus arvestuses on hooaja esimese kahe etapi järel haaranud ohjad Toyota. Jaapani autotootjal on kirjas 83 silma, teisel kohal oleval Fordil on kogunenud 59 punkti. Kolmandat kohta hoiab 47 silmaga Hyundai.