Punktikatse võitnud Tänak: liiga palju positiivsust me Rootsist kaasa võtta ei saa

«Liiga palju positiivset me siit rallilt kaasa võtta ei saa. Kokkuvõttes oli frustreeriv ja pettumusterohke nädalavahetus. Vähemalt suutsime näidata, et meil on olemas konkurentsivõimeline kiirus, aga see ei toonud ikkagi piisavalt punkte koju,» lausus Tänak pärast rallit.

«Olime õnnega koos, et saime mõned silmad kätte punktikatselt, ent see pole kaugeltki sama, mida pidanuks Rootsist kaasa võtma. Liiga palju stressama pole mõtet hakata, kuna ma ei oleks saanud midagi teisiti teha. Meeskond on palju vaeva näinud ning Thierry Neuville poodium on selle näiteks. Olen ka varasemalt öelnud, et potentsiaal on autol olemas, ent peame endiselt tööd tegema, et jõuda paika, kus soovime olla.»