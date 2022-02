KOLUMN ⟩ Mõtted Tartu maratoni parandamiseks

Meie sõitjatel pole suusakultuuri. Sõitjad on lühikese mäluga ja poleks paha neile enne suusahooaega ja võistlemiste algust meelde tuletada, et esimese viie või kümne kilomeetriga pikka võistlust ei võideta, igasuguste äpardustega kaotatakse seal vaid aega. Lühikese raja tuhandest osavõtjast katkestas sõidu üle 40 inimese. Kepid katki, väsimus, vähene treenitus – ükskõik mis põhjusel katkestatakse, kõige raskem on rajalt maha tulla alguses. Just seal, kus kogu tähelepanu peaks olema sellel, et endale ja teistele rabelemisega mitte liiga teha ning kaasõitjate varustust ja tuju mitte rikkuda.

Väga tervitatav on sõitjate jagamine gruppidesse nende endi soovitud lõppaegade põhjal alla ja üle kolme tunni sõitjateks. See tegi olukorra paremaks küll, kuid vist saaks veel paremaks, kui neid gruppe oleks rohkem. Lühikese raja võitjad on tavaliselt lõpetanud ajaga 90 minuti ringis. Kõige tihedam lõpetamine käib kolmanda tunni ümber. Kui teeks stardis grupid nõnda – esimesse gruppi sõitjad eesmärgiga läbida rada näiteks alla 120 minuti (2021 oli neid 32 ja tänavu 28). Teise gruppi sõitjad, kes läbivad raja alla kahe ja poole tunni (tänavu 132 inimest). Seejärel raja läbijad alla kolme tunni ning viimases need inimesed, kes üle kolme tunni sõita jaksavad (tänavu 362 inimest). Sellise jaotuse puhul on tõelistel võistlejatel rahulikum alustada ja järgmistel pole nii suurt ohtu kiirematele kohe stardis ja esimestel kilomeetritel jalgu jääda. Lõpetamisel vist ei muutuks midagi, kuid sõitjate elu raja alguses teeks selline asi kergemaks küll.

Kolm järgmist ettepanekut on juba korduvalt läbi arutatud, kuid ikkagi tahaks neist rääkida. Kas poleks parem, kui pikk ja lühike rada sõidetakse erinevatel päevadel? See võimaldaks kahe sõidu vahel mingigi rajahoolduse teha. Iga kord seda vaja poleks, kuid sulapäevadel muutuks sõit mõnusamaks. Mitu tuhat pikema ja lühema raja sõitjat väärivad paremat rada küll, kuigi rajameistrile oleks see tubli lisatööpäev. Toitlustajatele ja vabatahtlikele annaks selline asjade korraldus ka lisatööd, muudest kuludest ei oska ma midagi arvata.

Praegune Tartu maratoni suusasõit Otepäält Elvasse, kõrgemalt madalamale, on enamikule sõitjaist meelejärgi. Kuid ilmaolud on madalamal vägagi tujukad ja lumeolud Elva kandis tihtipeale hoopis kehvakesed. Ehk oleks mõttekas mõni lumekahur ajutiselt Hellenurme kanti viia ja seal üks priske hunnik lund toota, et vajadusel raja olukorda parendada. Elva jões peaks vett jätkuma.