AMETLIK ⟩ Kontaveit tegi Eesti tennise ajalugu, võimas Djokovic langes troonilt

Kontaveidil on koos 4721 punkti. Kataris võidutsenud Iga Swiatek tõusis neljandaks (4776). Ka teine ja kolmas koht ei jää kaugele. Arõna Sabalenkal on koos 4853 ning Barbora Krejčíkovál 5073 silma. Vaid esireket Ashleigh Barty on teistelt eest (7980).