VIDEO ⟩ Heino Enden arvab, et Euroliiga tegi õige otsuse, lubades Venemaa klubidel sarjas jätkata

«Venemaal ei mängita, aga Venemaa klubid saavad praegu vähemalt jätkata. Euroliiga ei ole ju otseselt Vene riigiga või korvpalliga seotud liiga. Venelaste osakaal selles liigas on väga väike. Mängijaid on ju vähe – isegi Venemaa klubides on nende roll väike. See on nii tugev, hea ja vaadatav liiga, et liiga seisukohalt tehti täiesti õige otsus,» ütles Enden ERRi spordile.