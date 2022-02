«Kui kaotad, on ikka kehv olla. Aga kui natuke mõtlema hakkad, siis kahe mängu kokkuvõttes pluss kaks tähendab, et Poola peab meie edestamiseks kaks viimast mängu kindlasti võitma, juhul kui meie mõlemad kaotame. Selles mõttes oleks viiepunktiline kaotus olnud palju valusam. Kui kaotad, ei oska olla õnnelik, kuid võib-olla on tulemus, mille kätte saime, turniiri lõpuks okei,» olid peatreener Jukka Toijala esimesed mõtted.